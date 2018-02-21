​Хакеры взломали облачные серверы Tesla для майнинга криптовалют

Хакеры взломали облачные серверы, которые использует компания Tesla, и использовали их для майнинга криптовалют, сообщает «Meduza».

Взлом был обнаружен фирмой RedLock. Такое стало возможным, так как система управления серверами Google Kubernetes не была защищена паролем. На взломанных серверах обрабатывались данные телеметрии, полученные от автомобилей Tesla.

RedLock связалась с Tesla, после чего компания оперативно устранила уязвимость.