Рейтинг 10 самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes

Forbes опубликовал рейтинг 20 самых дорогих российских интернет-компаний, пишут «Ведомости».

Журнал использовал данные о капитализации компаний на бирже по состоянию на 25 января 2018 г., а также экспертные оценки стоимости компаний по мультипликаторам аналогов и совершенным сделкам.

На первой позиции в тройке лидеров закрепился «Яндекс». Forbes оценил компанию в $12,38 млрд. На второй строчке Mail.ru Group. Ее издание оценило в $6,86 млрд. Закрывает тройку лидеров сайт объявлений Avito. Его авторы рейтинга оценили в $2,734 млрд.

За ними в первой десятке следуют онлайн-ритейлеры Wildberries ($602 млн), Lamoda ($454 млн) и Ozon Group ($369 млн), сервис бронирования билетов Biletix ($264 млн), рекрутинговый сайт HeadHunter ($228 млн), онлайн-дискаунтер Citilink ($224 млн) и картографический справочник 2ГИС ($211 млн).