Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил установить персональную ответственность прокуроров за недостаточную защиту бизнесменов, сообщает «РИА Новости».

«Мы намерены установить персональную ответственность прокуроров за просчеты в организации контрольной деятельности бизнеса», — отметил Чайка.

По его словам в 2017 году за незаконные проверки бизнесменов были наказаны в административном и дисциплинарном порядке около 9 тысяч чиновников, но зачастую прокуроры все равно работают недостаточно эффективно.