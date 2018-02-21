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Чайка предложил установить персональную ответственность прокуроров за недостаточную защиту бизнесменов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил установить персональную ответственность прокуроров за недостаточную защиту бизнесменов, сообщает «РИА Новости».

«Мы намерены установить персональную ответственность прокуроров за просчеты в организации контрольной деятельности бизнеса», — отметил Чайка.

По его словам в 2017 году за незаконные проверки бизнесменов были наказаны в административном и дисциплинарном порядке около 9 тысяч чиновников, но зачастую прокуроры все равно работают недостаточно эффективно.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 138, комментариев: 1


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