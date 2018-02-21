​Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия по итогам 2017 года

По итогам 2017 года Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия, сообщает РБК со ссылкой на данные Российского экспортного центра.

Египет совершил закупил у России товаров на $1,739 млрд, что почти на 44 процента больше, чем годом ранее.

В частности, Египет закупает российскую пшеницу. По данным Российско-египетского делового совета, страна является крупнейшим в мире покупателем пшеницы. Это связано с тем, что в Египте высокое потребление хлеба, но не хватает плодородных почв для выращивания зерна.

Предыдущим крупнейшим покупателем российских продуктов был Китай.