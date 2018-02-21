Жители Югры позитивно отнеслись к идее выплаты безусловного основного дохода в России

Большая часть опрошенных (58 процентов) впервые узнали о БОД в ходе опроса. В качестве пояснения им предложили такое определение: «Безусловный основной доход — это социальная концепция, предполагающая регулярные (ежемесячные) выплаты всем без исключения гражданам государства в размере, достаточном для удовлетворения основных потребностей: оплаты жилья, покупки питания и т. д.».

В ходе опроса 64 процента респондентов положительно отнеслись к такой системе. Не поддержали ее лишь 18 процентов югорчан.

Более половины опрошенных посчитали введение безусловного основного дохода поводом для саморазвития и изучения нового, еще 19 процентов сказали, что это позволило бы им проще относиться к своей текущей работе, а 12 процентов не считают, что это как-то повлияет на их жизнь.

«Наиболее положительно к реализации БОД в России относятся представители таких профобластей как «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Рабочий персонал» - более 70 процентов респондентов из этих сфер высказались за введение БОД, - комментирует Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. – А вот наиболее негативно такую систему оценивают представители сферы «Строительство, недвижимость» и «Управление персоналом» - 25 и 26 процентов соответственно».