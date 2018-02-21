1 марта в России заканчивается программа «дачной амнистии»

В 2006 году в России заработала программа «дачной амнистии», которая позволяет зарегистрировать права собственности на индивидуальные жилые дома в упрощенном порядке. Всего с момента старта программы и до конца прошлого года в стране было зарегистрировано почти 12,8 млн прав по «дачной амнистии», а в 2017 году — почти 295 тысяч прав.

1 марта этого года «дачная амнистия» прекращает свое действие. Как сообщает пресс-служба «Росреестра», «утратит силу правило, что для регистрации права собственности на индивидуальные жилые дома не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию».

После 1 марта для регистрации права собственности на жилой дом потребуется его ввод в эксплуатацию. Для этого владельцу необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения объекта.

Впрочем, при наличии всех необходимых документов для участия в «дачной амнистии», успеть зарегистрировать свои права в упрощенном порядке еще можно.

Для этого необходимо обратиться в Росреестр или МФЦ с заявлением и следующим пакетом документов: квитанцией об оплате госпошлины, разрешением на строительство, правоустанавливающими документами на земельный участок и подготовленным кадастровым инженером техническим планом жилого дома. Тут есть нюанс: если ранее права на земельный участок были зарегистрированы, то предоставлять правоустанавливающие документы на него не требуется.