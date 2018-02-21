​Избирком Югры получил бюллетени для досрочного голосования, которое пройдет с 1 по 17 марта

Первая партия избирательных бюллетеней для муниципальных районов напечатали по заказу Избирательной комиссии Югры, сообщает служба информации портала «Открытый регион – Югра».

Напечатанные бюллетени были переданы Избирательной комиссии автономного округа для отправки в муниципальные районы, где и будет традиционно проходить досрочное голосование избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях Югры.

«Первую партию бюллетеней мы выдаем муниципальным районам, поскольку им предстоит организация досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях», – отметил председатель Избиркома Югры Денис Корнеев.

Напомним, раньше срока будут голосовать жители родовых угодий, вахтовики, а также избиратели, занятые рыболовством, охотой и частным оленеводством. Помимо них в досрочном голосовании, которое пройдет с 1 по 17 марта примут участие избиратели в территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует: Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.