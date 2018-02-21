​Банки будут информировать клиентов о задолженности после каждой операции по кредитке

В понедельник были внесены поправки ко второму чтению в федеральный закон закон №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», согласно которым кредиторы должны будут информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита по договору потребительского кредита (займа) после каждой операции клиента с использованием платежных карт, сообщает «РБК».

Из пояснительной записки следует, что новая мера направлена на улучшение информирования клиентов о совершении каждой операции с использованием карт. Конкретизация данных позволит исключить заблуждение клиента.

Отметим, что на данный момент соответствующая обязанность никак не закреплена законодательно.