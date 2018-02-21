​Белый дом: Россия очевидно вмешивалась в американские выборы, но не смогла повлиять на них

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Россия совершенно очевидно вмешивалась в американские президентские выборы. Однако она отметила, что на их исход это никак не повлияло, сообщают «Ведомости».

«Совершенно очевидно, что Россия вмешивалась в выборы. Также очевидно, что это не повлияло на выборы. И совершенно очевидно, что окружение [на тот момент кандидата в президенты Дональда] Трампа не вступало в сговор с русскими», - сказала Сандерс.

При этом она подчеркнула, что Трамп действует по отношению к России гораздо более жестко, чем предыдущее руководство Белого дома. «Могу вас заверить, Россия от этого не в восторге», – отметила она.