16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,5201   EUR  69,8928  

​Белый дом: Россия очевидно вмешивалась в американские выборы, но не смогла повлиять на них

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Россия совершенно очевидно вмешивалась в американские президентские выборы. Однако она отметила, что на их исход это никак не повлияло, сообщают «Ведомости».

«Совершенно очевидно, что Россия вмешивалась в выборы. Также очевидно, что это не повлияло на выборы. И совершенно очевидно, что окружение [на тот момент кандидата в президенты Дональда] Трампа не вступало в сговор с русскими», - сказала Сандерс.

При этом она подчеркнула, что Трамп действует по отношению к России гораздо более жестко, чем предыдущее руководство Белого дома. «Могу вас заверить, Россия от этого не в восторге», – отметила она.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:34, просмотров: 116, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 13:00
Очевидно, что в Белом Доме заседают законченные идиоты. Это очевидно всем очевидным людям. Очевидно.
йося tanatos49
не нравится
Сегодня в 13:14
Ну почему же идиоты, так дебильчики

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Говорит и показывает химичка

​Говорит и показывает химичка
Почему организация видеоуроков и вебинаров воспринимается школой как вольнодумство средневековья?
Вера Куликова Сегодня в 10:27
230 0
​Индекс МосБиржи имеет шансы на небольшое снижение

​Индекс МосБиржи имеет шансы на небольшое снижение

В целом, после недели уверенного роста на мировых фондовых площадках, фаза отскока может временно приостановиться
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 20 февраля в 16:53
452 0
У подножия олимпа

У подножия олимпа
Не могу не поделиться своими мыслями относительно того, что происходит сейчас в нашем спорте в свете Олимпийских зимних игр в Пхёнчхане
Филипп Солдатенков, помощник ректора СурГПУ, участник сессии Международной олимпийской академии 20 февраля в 16:51
479 1
Зеленым человечкам грозит от государства не только конверт с деньгами, но и срок

Зеленым человечкам грозит от государства не только конверт с деньгами, но и срок
И героями их тоже не назовут, разве что по секрету.
Саша Алексеев, читатель siapress.ru 20 февраля в 15:17
632 12
Сургутские школьники смогут отправиться в лагерь весной

Сургутские школьники смогут отправиться в лагерь весной

Как получить путевку от департамента образования
Елена Лукина, главный специалист отдела организации каникулярного отдыха департамента образования города Сургута 20 февраля в 15:01
386 0
«Мне на ребенка не жалко!»

«Мне на ребенка не жалко!»
Родительские форумы, и чаты и «болталки» так убедительно захватили наш досуг, что рубрику «Матьчасть» мы решили сделать постоянной. Здесь можно пожаловаться, вместе отделить мух от котлет, обсудить мнения экспертов и бывалых мам и пап.
Вера Куликова 20 февраля в 14:48
1079 2
​С Днем ихтамнета

​С Днем ихтамнета
Такой уж нынче у России герой – защитник Отечества. Без формы, без знаков различия, без документов, без звания...
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 20 февраля в 09:28
941 48
Едим блины, поздравляем главу, обсуждаем туман // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ СУРГУТА

Едим блины, поздравляем главу, обсуждаем туман // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ СУРГУТА
Некоторые желали здоровья и терпения, иные говорили о том, что пенсионный возраст зовет на заслуженный покой...
Анастасия Якупова 19 февраля в 17:47
689 0
Сургутяне пока не готовы совершать сделки по недвижимости с участием криптовалют

Сургутяне пока не готовы совершать сделки по недвижимости с участием криптовалют
В России появилась первая квартира, продающаяся за криптовалюту
Наталия Лемец, первый заместитель директора ФРК «Этажи» 19 февраля в 17:19
619 1
Закончится ли нефтяная эпоха? Столичный лектор расскажет сургутянам о биотопливе и его перспективах // ВИДЕО

Закончится ли нефтяная эпоха? Столичный лектор расскажет сургутянам о биотопливе и его перспективах // ВИДЕО
В город возвращается «Популярная наука»
Редакция СИА-ПРЕСС 19 февраля в 16:40
531 0
​Не очень интересно, но точно не обидно. Аудитория siapress.ru о снятом с проката фильме «Смерть Сталина» // ИНФОГРАФИКА

​Не очень интересно, но точно не обидно. Аудитория siapress.ru о снятом с проката фильме «Смерть Сталина» // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 19 февраля в 14:33
440 0
​«Университет-Югра» одержал неожиданно легкую победу над мощным соперником. Впереди – игра с лидером Суперлиги // ВИДЕО

​«Университет-Югра» одержал неожиданно легкую победу над мощным соперником. Впереди – игра с лидером Суперлиги // ВИДЕО
До конца регулярного турнира осталось чуть больше месяца и десять игр
Василий Мирский 19 февраля в 10:59
342 0
Уважаемые депутаты, выделите деньги на покупку оборудования для очистки Саймы

Уважаемые депутаты, выделите деньги на покупку оборудования для очистки Саймы
Раньше, лет 10 назад, в реке была рыба, бобры, утки, а сейчас все запоганено, уничтожена экосистема.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 19 февраля в 10:43
655 7
ТОП-10 нестандартных подарков к 23 февраля // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 нестандартных подарков к 23 февраля // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Сургутские мужчины хотят стрелять, гонять и летать
Лилия Сулейманова 18 февраля в 22:03
1324 3
Пятерка по литературе. Ныряем в книжные глубины с филологом и руководителем «Пиар Лаборатории» Катериной Тайлаковой

Пятерка по литературе. Ныряем в книжные глубины с филологом и руководителем «Пиар Лаборатории» Катериной Тайлаковой
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 21:14
627 0
Что вы знаете о Масленице? // ТЕСТ

Что вы знаете о Масленице? // ТЕСТ
Масленичная неделя подходит к концу. Пройдите тест и узнайте, хорошо ли вы разбираетесь в этой теме!
Редакция СИА-ПРЕСС 18 февраля в 10:37
1109 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика