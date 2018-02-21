​Минкульт предлагает блокировать сайты за нарушение авторских прав во внесудебном порядке

Министерство культуры разработало новый законопроект, который позволит блокировать сайты за нарушение авторских прав без решения суда, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, опубликованный на портале проектов нормативно-правовых актов.

Новый поправки в закон об информации обязывают владельцев интернет-ресурсов размещать на них контактные данные. В случае если таковых не будет или владелец в течении 24 часов не удалит пиратский контент по требованию правообладателя, то последний сможет потребовать у провайдера блокировки соответствующего сайта. В случае если провайдер проигнорирует обращение, правообладатель будет вправе обратиться за блокировкой сайта в Роскомнадзор.

Роскомнадзор должен будет попробовать связаться с владельцем сайта или провайдером в течение 24 часов. Если уведомление в течение суток остается без ответа, ведомство принимает решение о блокировке сайта навсегда. «Снятие ограничения доступа к такому сайту в сети интернет не допускается», - говорится в поправке.