​Загитова побила рекорд, недавно установленный Медведевой в короткой программе фигуристок

Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде. Ее результат 82,92 балла, сообщает «Интерфакс».

Загитова побила достижение своей соотечественницы, двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, которая заработала 81,61 балла.

Таким образом, Медведева стала второй, а третье место заняла канадка Кэйтлин Осмонд, на счету которой 78,87 балла.

Произвольная программа фигуристок запланирована на 23 февраля.