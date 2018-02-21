​Россиянин Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе

Российский спортсмен Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде, финишировав третьим в ски-кроссе, сообщает «Интерфакс».

После старта большого финала спортсмен упал, но несмотря на это поднялся и продолжил борьбу.

Первую позицию занял канадец Брэди Леман, вторым финишировал представитель Швейцарии Марк Бишофбергер. Всего в финале участвовали четыре спортсмена. Еще один канадец, Кевин Друри, финишировать не смог.

Таким образом, российская копилка пополнилась дополнительной медалью. Теперь их 12 – три серебряные и девять бронзовых.