Пхенчан-2018. Итоги 12-го дня игр

По итогам 12 дня Олимпийских Игр позиции лидеров медального зачета не изменились.Сборная Норвегии сохранила лидерство. На второй позиции остается Германия. Команды России в отчетный соревновательный день медалей не завоевали, сборная осталась на 20-м месте. Сейчас у неё три серебряные и восемь бронзовых медалей.

Итоги соревнований, прошедших 20 февраля в Пхенчане:

Мужчины, Круговой раунд #10

Великобритания 10 — 3 Норвегия

Япония 4 — 8 Канада

Южная Корея 8 — 7 Швейцария

Италия 3 — 7 Швеция

Женщины, Круговой раунд #10

Канада 5 — 7 Китай

США 6 — 9 Южная Корея

Великобритания 8 — 6 Япония

Мужчины, Круговой раунд #11

Швейцария 4 — 8 США

Норвегия 4 — 6 Италия

Япония 6 — 4 Дания

Фигурное катание:

Произвольный танец

Золото — Тесса Вертью / Скотт Моир (Канада)

Серебро — Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон (Франция)

Бронза — Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США)

Женщины, Финалы

Золото — Кэсси Шарп (Канада)

Серебро — Мари Мартино (Франция)

Бронза — Брита Сигурни (США)

Хоккей с шайбой:

Женщины, Классификация (7-8)

Швеция 6 — 1 Южная Корея

Мужчины, Плей-офф, квалификация

США 5 — 1 Словакия

Женщины, Классификация (5-6)

Швейцария 1 — 0 Япония

Мужчины, Плей-офф, квалификация

Словения 1 — 2 Норвегия

Шорт-Трек 3000 м., эстафета:

Женщины, Финалы

Золото — Южная Корея

Серебро — Италия

Бронза — Нидерланды

Биатлон – смешанная эстафета:

Финал

Золото — Франция

Серебро — Норвегия

Бронза — Италия

Лыжное двоеборье:

Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км.

Золото — Йоханнес Ридзек (Германия)

Серебро — Фабиан Риссле (Германия)

Бронза — Эрик Френцель (Германия)

Таблица медального зачета по итогам 12 дня Олимпиады-2018:

Сборная России осталась на 20 позиции. Сейчас у неё три серебряные и восемь бронзовых медалей.