Пхенчан-2018. Итоги 12-го дня игр

По итогам 12 дня Олимпийских Игр позиции лидеров медального зачета не изменились.Сборная Норвегии сохранила лидерство. На второй позиции остается Германия. Команды России в отчетный соревновательный день медалей не завоевали, сборная осталась на 20-м месте. Сейчас у неё три серебряные и восемь бронзовых медалей.
Итоги соревнований, прошедших 20 февраля в Пхенчане:
Кёрлинг:
Мужчины, Круговой раунд #10
- Великобритания 10 — 3 Норвегия
- Япония 4 — 8 Канада
- Южная Корея 8 — 7 Швейцария
- Италия 3 — 7 Швеция
Женщины, Круговой раунд #10
- Канада 5 — 7 Китай
- США 6 — 9 Южная Корея
- Великобритания 8 — 6 Япония
Мужчины, Круговой раунд #11
- Швейцария 4 — 8 США
- Норвегия 4 — 6 Италия
- Япония 6 — 4 Дания
Фигурное катание:
Произвольный танец
- Золото — Тесса Вертью / Скотт Моир (Канада)
- Серебро — Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон (Франция)
- Бронза — Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США)
Фристайл:
Женщины, Финалы
- Золото — Кэсси Шарп (Канада)
- Серебро — Мари Мартино (Франция)
- Бронза — Брита Сигурни (США)
Хоккей с шайбой:
Женщины, Классификация (7-8)
- Швеция 6 — 1 Южная Корея
Мужчины, Плей-офф, квалификация
- США 5 — 1 Словакия
Женщины, Классификация (5-6)
- Швейцария 1 — 0 Япония
Мужчины, Плей-офф, квалификация
- Словения 1 — 2 Норвегия
Шорт-Трек 3000 м., эстафета:
Женщины, Финалы
- Золото — Южная Корея
- Серебро — Италия
- Бронза — Нидерланды
Биатлон – смешанная эстафета:
Финал
- Золото — Франция
- Серебро — Норвегия
- Бронза — Италия
Лыжное двоеборье:
Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км.
- Золото — Йоханнес Ридзек (Германия)
- Серебро — Фабиан Риссле (Германия)
- Бронза — Эрик Френцель (Германия)
Таблица медального зачета по итогам 12 дня Олимпиады-2018:
Сборная России осталась на 20 позиции. Сейчас у неё три серебряные и восемь бронзовых медалей.
Бизнес молодых в Сургуте. Исполнительный директор агентства Gold Carrot Иван Мараховка // 22 февраля в 10.00