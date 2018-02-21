ГИБДД Югры предупреждает о резком похолодании в регионе и обильных осадках в виде снега.

Согласно прогнозам синоптиков, холодать начнет в пятницу, местами до минус семнадцати. А уже в воскресенье столбик термометра опустится до минус тридцати градусов.

Госавтоинспекторы обращаются к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.