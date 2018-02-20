К концу 2018 года россиян станет меньше

По прогнозам экспертов компании Countrymeters в 2018 году численность населения России в конце 2018 года будет составлять 146 510 064 человек . Это на 294 308 меньше прошлогодних данных. При этом отмечается превалирование миграционного прироста над естественным:

рождаемость: в среднем 5 100 детей в день; смертность: в среднем 5 561 человек в день; миграционный прирост населения: в среднем 626 человек в день.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни (для обоих полов) в России составляет 66.3 лет (года).Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года (по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам). ￼Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин - 59.8 лет года. Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин - 73.2 года.