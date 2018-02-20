Волонтеры ОД «Дай Лапу» сообщают, что утром 19 февраля произошел вопиющий случай. Ящик для пожертвований, установленный в ветеринарной клинике «В мире животных», вынесли на улицу, разбили и забрали все деньги. К счастью, в клинике установлено видеонаблюдение. В полицию предоставлено заявление об этом происшествии. Злоумышленники, скорее всего, будут найдены.
Уронили стойку на пол, отобрали деньги «Лапы»
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