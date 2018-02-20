​За 2017 год было обнаружено 45 тысяч сайтов с пропагандой ИГ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что в 2017 году было выявлено 45 тысяч сайтов, пропагандирующих деятельность запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», сообщает «Интерфакс».

«В 2017 году из генеральной прокуратуры поступили требования об ограничении доступа к противоправной информации, размещенной примерно на 1 тыс. интернет-ресурсов. Кроме того, на основании этих требований генпрокуратуры Роскомнадзором было выявлено более 86 тыс. веб-зеркал экстремистских ресурсов», – заявил Жаров на расширенном заседании коллегии ведомства.

«В их числе 45 тыс. сайтов, пропагандирующих деятельность международной террористической организации «Исламское государство», – отметил он.