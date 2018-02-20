​Utair дарит скидки ко Дню защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества Utair предлагает 10% скидку на полеты с 19 по 28 февраля. Чтобы получить ее, нужно приобрести билет на сайте utair.ru до 28 февраля и ввести промокод UTAIR23. Скидка действует на все полеты по России и за рубеж по 28 февраля включительно.

«Utair поздравляет пассажиров с Днем защитника Отечества. Компания понимает, как важно в этот день оказаться рядом с теми, о ком заботишься. Поэтому Utair предлагает скидку на билеты, чтобы защитники отечества могли встретить праздник вместе с близкими», — отметила Алина Щербинина, вице-президент по маркетингу «Utair — Пассажирские авиалинии».