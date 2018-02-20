​Проба "Б" керлингиста Крушельницкого подтвердила наличие допинга

Проба "Б» российского керлингиста Александра Крушельницкого подтвердила наличие мельдония, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на делегацию ОКР.

«Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы "Б" члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в его организме», – говорится в сообщении.

«Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с тем обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена», – отмечается в документе.

«Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства РФ для установления деталей произошедшего», – говорится в заявлении.

Напомним, что проба Крушельницкого, взятая 22 января, как и предыдущие, была отрицательной.