​Росстат: прибывающие в Россию мигранты перекрывают естественную убыль населения

По данным Росстата, численность населения России увеличилась в 2017 г. на 77,4 тысяч человек — до 146,9 млн человек.

Количество родившихся сократилось в прошлом году до 1 млн 689,9 тысяч человек, умерших — до 1 млн 824,3 тысяч человек.

Естественная убыль населения составила в прошлом году 134,4 тысячи человек, но миграция полностью возместила естественную убыль, превысив ее на 57,6 процентов (в прошлом году в Россию прибыли 212 тысяч мигрантов).