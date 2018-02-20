​В Югре сотрудники ГИБДД брали взятки. Под подозрением и местные полицейские

В Югре выявили сотрудников территориальных подразделений ГИБДД УМВД России по округу, которые получали взятки от бизнесменов.

«Индивидуальные предприниматели, через посредников, в целях беспрепятственного проезда грузового автомобильного транспорта, перечисляли должностным лицам денежные средства в размере более миллиона рублей», — сообщается на сайте УМВД ХМАО.

Задержано 11 фигурантов, из них 5 сотрудников правоохранительных органов, проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники отстранены от службы. По данным некоторых СМИ, в числе фигурантов четверо сотрудников ГАИ Сургута и района, а также Когалыма, и экс-инспекторы из Сургута и района.