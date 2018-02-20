​Минфин сообщил о распределении 600 млрд рублей между банками на ипотеку под 6 процентов

В Министерстве финансов рассказали, что из предусмотренных государством 600 млрд руб. на льготные ипотечные кредиты для семей с детьми 320,8 млрд руб. придется на Сбербанк, 200 млрд руб. - на ВТБ, 46,6 млрд руб. - на «Абсолют банк», сообщают «Ведомости».

Минфин одобрил все заявки на участие в программе субсидирования ипотеки для семей с детьми, которые подали АИЖК и 46 кредитных организаций, в том числе 21 региональный банк.

Напомним, что соответствующая программа убсидирования ипотеки для семей с несколькими детьми стартовала по поручению президента России Владимира Путина в 2018 году.