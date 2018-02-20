В Сургутском районе увеличилось количество регистраций браков

В Сургутском районе в 2017 году родилось 1607 младенцев. Об этом рассказала начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова в ходе встречи с журналистами.

«В 2017 году было зарегистрировано 3937 актов гражданского состояния на территории Сургутского района, что на три процента меньше чем в прошлом году. Количество рождений снизилось на 16 процентов по сравнению с прошлым годом, что является объективным результатом демографического кризиса 1990-х годов. В то десятилетие, с 1991 по 2000 годы, общее количество рождений в муниципалитете составило всего лишь 8000, упав вдвое в сравнение с периодом с 1981 по 1990 годы. В 2000-е годы нам из этой демографической ямы удалось выбраться», - рассказала Юлия Фролова.

Положительную динамику показало и количество зарегистрированных браков, которое выросло на семь процентов: с 871 до 933. При этом количеств регистраций разводов увеличилось только на два процента: с 640 до 650.