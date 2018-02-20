Сургутский краеведческий музей приглашает на выставку «Новеллы о Сургуте»

Со 2 марта 2018 года в Сургутском краеведческом музее будет работать выставка «Новеллы о Сургуте», где впервые история города представлена глазами художников. Посетители увидят, как изменился облик Сургута за последние 100 лет.

В экспозиции более 30 произведений из собрания музея, объединённых жанром городского пейзажа, созданных в период с конца XIX по начало ХХI вв. Каждая картина, подобно новелле, имеет свой сюжет, своих героев, свою неожиданную развязку. Хронологически выстроенные по содержанию художественные полотна дают возможность не только получить эстетическое наслаждение, но и позволяют проследить исторические метаморфозы любимого города.

Интенсивно преображающийся Сургут побуждал художников запечатлеть на своих полотнах изменения городской реальности. Художники выделяли в изображенном объекте то, что отвечало их эмоциональному состоянию, тонко выявляя особенности окружающей городской среды.

Авторами работ являются художники, жившие и творившие в г. Сургуте и Ханты-Мансийском автономном округе. Среди них: член Союза художников России, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа Г.С. Райшев, член Союза художников России А.А. Курников, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа В.Н. Горда, член Союза архитекторов СССР и Профессионального Союза художников России Т.Г. Бреславцева, участники многочисленных художественных выставок Ж.В. Кочетков, В.Л. Белов и др.

Ждём вас по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, I этаж.

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