​Якушев провел встречу с победителем конкурса управленцев «Лидеры России»

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел рабочую встречу с победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Максимом Скворцовым, сообщает администрация Югры.

Якушев предложил победителю конкурса возглавить Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию. Он уверен, что Скворцов справится с новой ответственной работой.

«Система управления нуждается в таких как вы — креативных, амбициозных, нацеленных на достижение результата. Пройдя серьезный отбор, вы доказали, что обладаете большим потенциалом, который можете реализовать на благо региона. Убежден, у вас достаточные знания и опыт, чтобы справиться с поставленными задачами, повысить эффективность компании как регионального института развития», – высказался Владимир Якушев.