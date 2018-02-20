Шувалов: ​Всё.Окончен праздник

«Мне на ребенка не жалко!»

Родительские форумы, и чаты и «болталки» так убедительно захватили наш досуг, что рубрику «Матьчасть» мы решили сделать постоянной. Здесь можно пожаловаться, вместе отделить мух от котлет, обсудить мнения экспертов и бывалых мам и пап.