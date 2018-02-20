16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,5201   EUR  69,8928  

Шувалов: ​Всё.Окончен праздник

фото со страницы Вадима Шувалова «ВКонтакте»
фото со страницы Вадима Шувалова «ВКонтакте»

Глава города Сургута Вадим Шувалов объявил об окончании праздника, коротко описав ситуацию «Всё. Разбирают елку. Окончен праздник».

На площади напротив администрации города проводится демонтаж елки.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:45, просмотров: 216, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:02
Думал чел с бодуна на работку вышел
Александр
не нравится
Сегодня в 16:03
Многообещающий заголовок! Подумал, что "я устал,я ухожу"!!!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Зеленым человечкам грозит от государства не только конверт с деньгами, но и срок

Зеленым человечкам грозит от государства не только конверт с деньгами, но и срок
И героями их тоже не назовут, разве что по секрету.
Саша Алексеев, читатель siapress.ru Сегодня в 15:17
143 3
Сургутские школьники смогут отправиться в лагерь весной

Сургутские школьники смогут отправиться в лагерь весной

Как получить путевку от департамента образования
Елена Лукина, главный специалист отдела организации каникулярного отдыха департамента образования города Сургута Сегодня в 15:01
92 0
«Мне на ребенка не жалко!»

«Мне на ребенка не жалко!»
Родительские форумы, и чаты и «болталки» так убедительно захватили наш досуг, что рубрику «Матьчасть» мы решили сделать постоянной. Здесь можно пожаловаться, вместе отделить мух от котлет, обсудить мнения экспертов и бывалых мам и пап.
Вера Куликова Сегодня в 14:48
951 1
​С Днем ихтамнета

​С Днем ихтамнета
Такой уж нынче у России герой – защитник Отечества. Без формы, без знаков различия, без документов, без звания...
Александр Мазурин, читатель siapress.ru Сегодня в 09:28
513 16
Едим блины, поздравляем главу, обсуждаем туман // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ СУРГУТА

Едим блины, поздравляем главу, обсуждаем туман // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ СУРГУТА
Некоторые желали здоровья и терпения, иные говорили о том, что пенсионный возраст зовет на заслуженный покой...
Анастасия Якупова 19 февраля в 17:47
624 0
Сургутяне пока не готовы совершать сделки по недвижимости с участием криптовалют

Сургутяне пока не готовы совершать сделки по недвижимости с участием криптовалют
В России появилась первая квартира, продающаяся за криптовалюту
Наталия Лемец, первый заместитель директора ФРК «Этажи» 19 февраля в 17:19
521 1
Закончится ли нефтяная эпоха? Столичный лектор расскажет сургутянам о биотопливе и его перспективах // ВИДЕО

Закончится ли нефтяная эпоха? Столичный лектор расскажет сургутянам о биотопливе и его перспективах // ВИДЕО
В город возвращается «Популярная наука»
Редакция СИА-ПРЕСС 19 февраля в 16:40
479 0
​Не очень интересно, но точно не обидно. Аудитория siapress.ru о снятом с проката фильме «Смерть Сталина» // ИНФОГРАФИКА

​Не очень интересно, но точно не обидно. Аудитория siapress.ru о снятом с проката фильме «Смерть Сталина» // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 19 февраля в 14:33
399 0
​«Университет-Югра» одержал неожиданно легкую победу над мощным соперником. Впереди – игра с лидером Суперлиги // ВИДЕО

​«Университет-Югра» одержал неожиданно легкую победу над мощным соперником. Впереди – игра с лидером Суперлиги // ВИДЕО
До конца регулярного турнира осталось чуть больше месяца и десять игр
Василий Мирский 19 февраля в 10:59
296 0
Уважаемые депутаты, выделите деньги на покупку оборудования для очистки Саймы

Уважаемые депутаты, выделите деньги на покупку оборудования для очистки Саймы
Раньше, лет 10 назад, в реке была рыба, бобры, утки, а сейчас все запоганено, уничтожена экосистема.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 19 февраля в 10:43
584 7
ТОП-10 нестандартных подарков к 23 февраля // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 нестандартных подарков к 23 февраля // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Сургутские мужчины хотят стрелять, гонять и летать
Лилия Сулейманова 18 февраля в 22:03
1285 3
Пятерка по литературе. Ныряем в книжные глубины с филологом и руководителем «Пиар Лаборатории» Катериной Тайлаковой

Пятерка по литературе. Ныряем в книжные глубины с филологом и руководителем «Пиар Лаборатории» Катериной Тайлаковой
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 21:14
581 0
Что вы знаете о Масленице? // ТЕСТ

Что вы знаете о Масленице? // ТЕСТ
Масленичная неделя подходит к концу. Пройдите тест и узнайте, хорошо ли вы разбираетесь в этой теме!
Редакция СИА-ПРЕСС 18 февраля в 10:37
1072 1
Ваш арт-багаж // КУЛЬТСЛОВАРЬ

Ваш арт-багаж // КУЛЬТСЛОВАРЬ
Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» и считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»!
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 23:07
662 0
Санкционные лица. Читатели siapress.ru разделились в своем отношении к «кремлевскому списку» США // ИНФОГРАФИКА

Санкционные лица. Читатели siapress.ru разделились в своем отношении к «кремлевскому списку» США // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 19:34
633 0
Гни свою линию!

Гни свою линию!
В Сургутском художественном музее начала работу авторская выставка Алексея Скрипина
Мария Арутюнян 16 февраля в 09:47
514 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика