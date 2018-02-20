Шувалов: ​Всё.Окончен праздник

Глава города Сургута Вадим Шувалов объявил об окончании праздника, коротко описав ситуацию «Всё. Разбирают елку. Окончен праздник».
На площади напротив администрации города проводится демонтаж елки.
Глава города Сургута Вадим Шувалов объявил об окончании праздника, коротко описав ситуацию «Всё. Разбирают елку. Окончен праздник».
На площади напротив администрации города проводится демонтаж елки.
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