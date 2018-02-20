В Югре установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности

С 11:00 20 февраля 2018 года на территории Югры установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на срок не более 15 суток.
При установлении высокого
(«желтого»)
уровня террористической опасности гражданам рекомендуется:
- Помнить про опасность, исходящую от оставленных предметов и подозрительных людей. По возможности оказывать содействие сотрудникам полиции, МЧС или служб охраны.
- Выходя на улицу, брать с собой документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении). Предъявлять документ сотруднику полиции по первому требованию.
- Воздержаться от посещения мест большого скопления людей без крайней необходимости.
- Обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации в общественных зданиях (вокзал, аэропорт, торговый центр).
- Обращать внимание на появление незнакомых подозрительных автомобилей или людей рядом с Вашим домом или жилым кварталом.
- Обсудить с членами семьи порядок действий в экстренной ситуации. Запишите телефоны родственников и служб экстренной помощи, место и время встречи.
- Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, чемоданами, рюкзаками.
- Следить за новостями о текущей обстановке по телевидению, радио и сети Интернет. Не поддаваться панике!
Правоохранительными органамипринимаются следующие дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства:
- Проводятся дополнительные инструктажи персонала и подразделений потенциальных объектов террористических посягательств.
- В целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств проводятся дополнительные проверки объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.
- Активизированы розыскные мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, а также на наиболее вероятных объектах террористических посягательств по установлению лиц, причастных к подготовке и совершению террористических актов и их возможных пособников.
- В границах территории города Ханты-Мансийска и
- Ханты-Мансийского района усилен контроль за соблюдением гражданами России порядка регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания, въезда и выезда из Российской Федерации, а также транзитного проезда через территорию автономного округа.
- Проводятся тренировки по практическому применению сил и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта.
- Руководителями заинтересованных структур проводятся проверки готовности руководства, персонала объектов и сотрудников охранных служб к практическим действий по пресечению террористического акта и спасению людей.
Бизнес молодых в Сургуте. Исполнительный директор агентства Gold Carrot Иван Мараховка // 22 февраля в 11.00