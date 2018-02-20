​Аэропорт Сургута приглашает на споттинг!

В честь 95-летия гражданской авиации России аэропорт Сургута совместно с авиакомпаниями-партнерами организует праздничный споттинг. Аэропорт открывает двери для всех любителей авиации и предоставляет уникальную возможность сделать снимки взлетно-посадочных процедур воздушных судов на максимально близком расстоянии.

В субботу, 3 марта с 02:00 до 10:00, мероприятие пройдет для любителей авиационной фотографии, которые уже участвовали в таких мероприятиях ранее, а с 11 до 15 часов в гости будут ждать тех, кто впервые примет участие в ставшем традиционном мероприятии аэропорта Сургута. В воскресенье, 4 марта с 01:00 до 10:00, споттинг продолжат профессиональные фотографы.Всем любителям авиации в эти дни предоставляется возможность запечатлеть взлет и посадку воздушных судов, работу специальной техники и наземных служб аэропорта, которая обычно остается за кадром, а также провести фотосессию на борту воздушных судов авиакомпании Utair. Для споттинга будет выбрано несколько зон: аванперрон, аэродром, высотные точки съемки в непосредственной близости от рулёжных дорожек и взлетно-посадочной полосы. За два дня споттинга участники фотоохоты смогут сфотографировать более пяти десятков авиалайнеров различных модификаций и авиакомпаний. В рамках мероприятия аэропорт Сургута при поддержке авиакомпаний-партнеров проведет конкурс, победители которого получат ценные авиационные подарки за лучшие фотографии и видеоматериалы. Самые удачные фотографии и видеоматериалы будут представлены на пилоне в аэропорту Сургута и на его официальных страницах в соцсетях.

Для участия в мероприятии необходимо быть подписчиком одной из официальных групп ОАО «Аэропорт Сургут» в социальных сетях. Кроме этого, необходимо прислать заявку и согласие на обработку персональных данных, ссылки на свои фотоработы / видеоматериалы на электронную почту airsurgut@gmail.com до конца дня 21 февраля 2018 года. Количество мест в каждой из групп участников ограничено, поэтому заявку необходимо прислать максимально оперативно. Присылайте свои заявки, только если вы уверены, что сможете принять участие. Отправка заявки подтверждает ваше согласие с условиями проведения мероприятия, а также согласие на дальнейшее безвозмездное использование фотографий / видеоматериалов, сделанных на территории аэропорта Сургута. В случае одобрения заявки вы получите подтверждение и информацию по месту и времени сбора по электронной почте до 26 февраля 2018 года.

Задать любые интересующие вас вопросы и получить подтверждение вашего приглашения можно по телефону: (3462) 770-179. Контактное лицо: Руслан Сафин – специалист по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут».