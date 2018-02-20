​СурГПУ выбран площадкой для школы окружной «Студенческой весны»

Фото с сайта СурГПУ и со странички в соцсетях Елизаветы Дружининой

На базе педагогического университета пройдёт два больших мастер-класса

10 марта на базе СурГПУ откроется школа "Российской студенческой весны" по двум направлениям. Это стало известно на организационном совещании по проведению окружного фестиваля "Студенческая весна", которое прошло в СурГУ с участием представителей всех вузов и ссузов Югры 16 февраля.

Уже известно, что один из двух мастер-классов в СурГПУ, а именно по хореографии, проведёт известный российский хореограф Елизавета Дружинина (сестра Егора Дружинина, участница шоу «Танцы» на ТНТ).

Наш вуз впервые становится площадкой для обучающих мастер-классов такого уровня.

Напомним, что для поддержки и развития фестивалей студенческого творчества внутри образовательных организаций в стране реализуется федеральный проект «Российская студенческая весна» в вузах и ссузах РФ.

В рамках проекта весной этого года будет организовано обучение студентов и представителей администраций образовательных учреждений. Это делается ради повышения уровня студенческого творчества. В рамках направления с февраля по май 2018 года запланированы бесплатные вебинары с экспертами Программы, а также серия выездных мастер-классов в субъекты Российской Федерации – школа «Студенческой весны».

Окружной фестиваль «Студенческая весна» в этом году пройдёт в Ханты-Мансийске 18-21 апреля по направлениям: «Студенческая программа», «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика» и «Видео».

Финал "Российской студенческой весны - 2018" состоится в период с 15 по 20 мая в Ставрополе. В фестивале примут участие более 2500 студентов из всех регионов России.

В прошлом году в окружном юбилейном этапе «Студенческой весны» принимали участие четыре вуза, несколько филиалов и ссузы Югры. Всего свыше пятисот участников, включая 44 студентов СурГПУ. Праздник продолжался с 11 по 15 апреля. Представители СурГПУ стали золотыми лауреатами в оригинальном жанре, театральном направлении, хореографии и получили 3 место в общем зачёте.