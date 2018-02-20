​СМИ: Трамп признан худшим президентом в истории США

Согласно списку, опубликованному на сайте Университета Бойсе в штате Айдахо, президент США Дональд Трамп занял последнее место в историческом рейтинге американских лидеров, сообщает «Meduza».
В составлении рейтинга участвовали 170 членов Американской ассоциации политических наук. Экспертам предлогали оценить величие каждого президента США по шкале от нуля до 100.
Первую позицию сохранил Авраам Линкольн с результатом 95,03 балла. В тройке лидеров также оказались Джордж Вашингтон (92,59 балла) и Франклин Рузвельт (89,09 балла).
Отметим, что предыдущий президент США Дональд Трамп набрал лишь 12,34 балла.занял восьмое место (71,13 балла). Дональд Трамп набрал лишь 12,34 балла.