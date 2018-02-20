​В Роскачестве объяснили причины появления в магазинах поддельного коньяка

Большая часть напитков, поступающих в розницу под названием коньяка, не соответствуют ГОСТу. По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, такое происходит из-за отсутствия методики соответствующих проверок, сообщают «РИА Новости».

«По ГОСТу сегодня установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет, однако, данный ГОСТ не имеет точного метода определения природы виноматериала», — рассказал Протасов.

Он объяснил, что в России сформулированы требования к продуктам и процессам, необходимым при производстве коньяка, «но не всегда есть точные методы контроля». По словам Протасова, методики достоверной идентификации состава коньяка, не аттестованы и не имеет юридической силы.

«То есть это либо пшеница, либо крахмалы картофельного происхождения, это не коньяк. При этом, производитель может писать на этикетке что угодно, и доказать, что это нарушение законодательства до аттестации методики никто не сможет», — подчеркнул руководитель Роскачества.