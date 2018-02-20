Российские фигуристы не смогли завоевать медалей в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде, сообщает «ТАСС».
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли пятую позицию с результатом 186,92 балла, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли 13-е место (162,24 балла).
На первом месте оказалась канадская пара Тесса Вирчу и Скотт Моир, установившая новый мировой рекорд по сумме программ — 206,07 балла. Таким образом, они стали трехкратными олимпийскими чемпионами, а также самым титулованным танцевальным дуэтом в фигурном катании.
Чем живет Сургутский район? Директор ДИЗО Сургутского района Вячеслав Шагин // ONLINE 22 февраля в 11:00