​За три месяца ни один VPN сервис не был заблокирован

С первого ноября 2017 года в силу вступил закон об ограничениях для анонимайзеров и VPN-сервисов, обязывающий их блокировать запрещенные в России сайты. Он действует уже три месяца.

Как сообщил РБК представитель пресс-службы Роскомнадзора, к настоящему времени ведомство не направило ни одному VPN-сервису или анонимайзеру требование блокировать для пользователей доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенной информации.

«По состоянию на сегодня обращений от участников ОРД (оперативно-разыскной деятельности. —прим. ред.) и госбезопасности в отношении анонимайзеров и VPN-сервисов не поступало», — сообщил РБК представитель Роскомнадзора.