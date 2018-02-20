​Онлайн-продажи алкоголя перенесены на январь 2019

Минфин предложил перенести начало онлайн-продажи алкоголя на начало 2019 года. Ранее они были запланированы на 1 января 2018 года, сообщает «РБК» со ссылкой на доработанную версию законопроекта Минфина, размещенного на портале правовой информации.

В документе указано, что закон о легализации интернет-продаж алкоголя вступит в силу с 1 января 2019 года. Однако стоит учитывать, что в течение первого года возможна онлайн-торговля только вином и шампанском с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения, а также пивом, пивными напитками, сидром и медовухой. Крепкие напитки и другие вина будут будут продаваться в интернете только с начала 2020 года, следует из документа.

Отметим, что главным противником онлайн-торговли алкоголем является Минздрав: осенью 2017 года министерство отправило на документ отрицательный отзыв. Позиция Минздрава попрежнему остается неизменной.