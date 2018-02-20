​Фильм «Движение вверх» собрал в России и СНГ более трех миллиардов рублей

Сборы фильма «Движение вверх» в России и странах СНГ превысили три миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на компанию «Централ партнершип».
Отметим, что ранее в российском прокате более 3 миллиардов рублей удалось лишь одной картине — вышедшему в 2009 году в формате 3D американскому «Аватару». Бокс-офис этого фильма, снятого режиссером Джеймсом Кэмероном, достиг в России и СНГ 3,6 миллиарда рублей.
Чем живет Сургутский район? Директор ДИЗО Сургутского района Вячеслав Шагин // ONLINE 22 февраля в 11:00