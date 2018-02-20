​Сургутян приглашают на заседание киноклуба «Смотри и учись»

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится очередное заседание киноклуба «Смотри и учись».

24 февраля в 11.00 любители хорошего кино и практической психологии приглашаются на очередное заседание киноклуба «Смотри и учись». Тема – «Уметь быть профессионалом». Автор и ведущий – бизнес-тренер, специалист по организационному и личному развитию Константин Бороздин.

Что отличает профессионала от любителя? Ответственность, талант, большой опыт, требовательность, отточенные навыки? Важны все эти качества или какие-то особенно? И главное: как стать таким профессионалом, чтобы следом за квалификацией пришли и дивиденды?

Поиск ответов на эти и другие вопросы в настоящей хрестоматии по развитию профессионализма, фильме «Отель «Гранд Будапешт» режиссёра Уэса Андерсона.

Формат встречи: кинопросмотр + обсуждение. Участие в мероприятии бесплатное.

Дата проведения: 24 февраля Место проведения: ЦГБ им. А.С. Пушкина ул. Республики, 78/1, 6-й этаж, конференц-зал. Справки и запись: 24-20-46 (по будням), 8-922-250-48-82 (по вечерам и выходным).