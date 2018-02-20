Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о проведении второго этапа амнистии капиталов. Он начнется с 1 марта этого года и продлится до 28 февраля 2019, сообщают "РИА Новости".

Владельцы незадекларированного имущества за рубежом получают возможность узаконить его. При этом без начисления пени и штрафов. Для этого необходимо подать в налоговую службу декларацию с информацией о счетах в банках, недвижимости или других иностранных активах.

Планируется, что это станет дополнительным стимулом для развития бизнеса в России.