Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о проведении второго этапа амнистии капиталов. Он начнется с 1 марта этого года и продлится до 28 февраля 2019, сообщают "РИА Новости".
Владельцы незадекларированного имущества за рубежом получают возможность узаконить его. При этом без начисления пени и штрафов. Для этого необходимо подать в налоговую службу декларацию с информацией о счетах в банках, недвижимости или других иностранных активах.
Планируется, что это станет дополнительным стимулом для развития бизнеса в России.
Чем живет Сургутский район? Директор ДИЗО Сургутского района Вячеслав Шагин // ONLINE 22 февраля в 11:00