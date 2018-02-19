​В Сургуте пройдут антитеррористические учения

Глава города Сургута Вадим Шувалов оповестил горожан, что с 19 по 22 февраля в Югре будут проходить антитеррористические учения.
Шувалов просит всех сохранять спокойствие и с пониманием относиться к возможным неудобствам во время проведения учений.
Глава города Сургута Вадим Шувалов оповестил горожан, что с 19 по 22 февраля в Югре будут проходить антитеррористические учения.
Шувалов просит всех сохранять спокойствие и с пониманием относиться к возможным неудобствам во время проведения учений.
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Чем живет Сургутский район? Директор ДИЗО Сургутского района Вячеслав Шагин // ONLINE 22 февраля в 11:00