В пятницу, 2 марта в культурном центре «Порт» состоится открытие выставки «INKогнито» сургутского стрит-арт художника Рината Карбона, работающего под псевдонимом Rino Ink.

Стрит-арт — молодое направление в современном изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический характер, использование ярких деталей, цветовых сочетаний, теней и линий. Одна из задач стрит-арта — вовлечь зрителя в диалог и показать различную сюжетную программу.

Rino Ink — молодой сургутский художник, участник множества коллективных выставок в Сургуте и округе, не раскрывающий свою личность и сохраняющий анонимность, быстро обрёл популярность в молодёжной среде благодаря своему таланту и актуальной тематике рисунков. На первом персональном выставочном проекте Рината Карбона «INKогнито» будут представлены разноформатные работы в смешанной технике, выполненные с использованием аэрозольной краски и акрила.

Помимо презентации проекта, гостей ждёт музыкальный перформанс «Indietronica Live Perfomance» от cургутских музыкантов Вадима Ломатченко и Алексей Кирюхина, экспериментирующих с синтезом живой и электронной музыки, а также мастер-класс по стрит-арту от граффити-проекта «Гаражи», фотозона в антураже мероприятия и подарок каждому гостю. На открытии выставки гости смогут узнать больше о личности автора и, возможно, увидеть того, кто скрывается за псевдонимом Rino Ink (но это не точно..)