​В России запустят единую систему биометрического распознавания личности

Вице-президент по развитию «Ростелекома» Александр Айвазов рассказал, что с начала июля компания намерена запустить Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото, сообщают «РИА Новости».
По словам Айвазова, компания начала работу над системой всего полгода назад. Она была создана по инициативе Минсвязи и Центробанка.
Полный перечень кредитных организаций, которые будут использовать Единую биометрическую систему, сформирует Центробанк.
Чем живет Сургутский район? Директор ДИЗО Сургутского района Вячеслав Шагин // ONLINE 22 февраля в 11:00