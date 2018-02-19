​В России запустят единую систему биометрического распознавания личности

Вице-президент по развитию «Ростелекома» Александр Айвазов рассказал, что с начала июля компания намерена запустить Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото, сообщают «РИА Новости».

По словам Айвазова, компания начала работу над системой всего полгода назад. Она была создана по инициативе Минсвязи и Центробанка.

Полный перечень кредитных организаций, которые будут использовать Единую биометрическую систему, сформирует Центробанк.