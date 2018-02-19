В центральной библиотеке Сургута состоится встреча Географического клуба

22 февраля, в 18.00 в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина состоится вторая встреча недавно организованного в Сургуте Географического клуба. Основной её темой станут картографические исследования Сибири.

Сотрудник отдела краеведения Любовь Кондакова представит собравшимся уникальную «Чертежную книгу Сибири» выдающегося сибирского картографа Семёна Ремезова. Его труды - 3 сборника (атласа) карт, чертежей и рисунков, Чертежная и Хорографическая книги являются крупнейшими достижениями отечественной картографии. Самыми ранними из сохранившихся сегодня отечественных обобщающих карт XVII в. являются «Чертеж Сибири» П.И. Годунова и «Чертеж Сибири до Китайского царства…».

Также участников Географического клуба ожидает рассказ о путешествии в августе 2017 года Клуба экстремального туризма «Андреевский» на лодке «АПОСТОЛ АНДРЕЙ» на остров Диксон. Фильм «На краю Света. Путешествие в Арктику» представит Павел Студенников, путешественник, главный редактор телеканала о путешествиях Ugra Travel (Сургут), режиссер документального кино.

Дата, время проведения: 22 февраля, 18.00

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Вход свободный.