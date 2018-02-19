В Югре объявлен конкурс «Предпринимательство сегодня». Принять участие в нём могу школьники с первого по одиннадцатый класс, учащиеся творческих и культурно-досуговых организаций округа, а также студенты вузов и ссузов округа. Возможен вариант участие объединённой группой авторов, но не более пяти человек.

Главное условие участия - оригинальный подход к отображению различных сторон югорского бизнеса посредством поэзии, прозы, акварели, и других средств изобразительного искусства.

Прием заявок продлится до 13 апреля.