Почти 25 тыс. рублей собрало ОД «Дай Лапу» на Масленичных гуляньях

Волонтеры ОД «Дай Лапу» благодарят сургутян за оказанную финансовую помощь во время празднования Масленицы.

Напомним, в минувшее воскресенье на площади СурГУ с большим позитивом и всеобщим весельем прошли Масленичные гулянья! Горожане могли не только поучаствовать в празднике, но и приобрести сувениры на благотворительной ярмарке, поддержать волонтеров, пообщаться с подопечными.

На ярмарке была собрана впечатляющая сумма - 24 606,60 рублей! Как сообщает группа движения, все средства будут потрачены на нужды хвостиков,отчет всегда публикуется.