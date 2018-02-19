​Билл Гейтс хочет платить больше налогов, чем платит сейчас

Мультимиллиардер Билл Гейтс заявил, что он, как и другие богатые американцы, должен платить гораздо больше налогов в казну США, сообщает «Интерфакс».

«Я заплатил налогов больше, чем кто-либо другой, больше $10 млрд – сказал Гейтс. – Но правительство должно требовать от людей моего положения гораздо более высоких выплат».

Гейтс уверен, что проект налоговой реформы, подписанный президентом США Дональдом Трампом, создаст не прогрессивную, а регрессивную шкалу налогообложения, облегчит жизнь состоятельных людей и никак не скажется на положении среднего класса.