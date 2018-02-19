1000 масок — на здоровье!

Посетители крупного сургутского ТРЦ узнали, как защитить себя от вирусов и инфекций, и получили медицинские маски. Акцию «Защити себя от гриппа» организовали сургутский филиал Центра медицинской профилактики, «волонтеры-медики» Всероссийского общественного движения и студенты мединститута СурГУ. Они раздали посетителям 1000 медицинских масок и памяток с рекомендациями врачей, а также рассказали о мерах личной профилактики. «Радует тот факт, что сургутяне понимают – лучше предотвратить заболевание, чем бороться с последствиями», - подчеркнул Владимир Пидзамкив, руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики. – Уверен, что благодаря простым мерам профилактики и ежегодной вакцинации от гриппа мы сможем свести заболеваемость гриппом к минимуму».