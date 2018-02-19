​Обнаруженная первая поддельная купюра номиналом в 2000 рублей

В амурской области неизвестный расплатился за топливо на автозаправке поддельной двухтысячной купюрой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Билет банка России достоинством две тысячи рублей образца 2017 года с признаками подделки был обнаружен на автозаправочной станции в селе Среднебелая Ивановского района. Проверка показала, что купюра была передана оператору станции при оплате за топливо неустановленным мужчиной», – говорится в сообщении.

Напомним, что ввод в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей произошёл в октябре 2017 года.