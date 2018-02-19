​Белое на чёрном: в Сургутском районе презентовали логотип его 95-летия

Художественный эскиз жительницы Нижнесортымского Анны Проскуриной станет основой для праздничной символики в Сургутском районе. Работа педагога по вокалу взяла Гран-При объявленного ранее района конкурса. Эксперты оценили лаконичность и в то же время композиционную насыщенность рисунка, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«За основу я взяла изначальный логотип Сургутского района, вплела в его канву элементы, символизирующие промышленность, культуру, природное богатство края и, конечно же, этнические элементы, символизирующие наследие коренных народов севера. Я попыталась все это выразить наиболее емко, предметно и лаконично», - поделилась Анна Проскурина.

Вместе с Анной участие в конкурсе приняли свыше 70 жителей Сургутского района. Предложения художников, в том числе любителей, оказались настолько интересными, что власти Сургутского района приняли решение в 2018 и 2019 гг. использовать сразу несколько из них.

«Мы продолжаем обсуждение организационных вопросов с главами поселений, в частности, на предмет оформления въездных зон территории. Рассматриваем варианты въездных конструкций, их размер, стоимость, и уже сейчас прорабатываем вопросы изготовления части праздничной продукции централизованно», – рассказала заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.