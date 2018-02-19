«Роскосмос» может приватизировать МКС

«Роскосмос» рассматривает вариант передачи своего сегмента Международной космической станции (МКС) в концессию группе компании S7, сообщают «Известия». Госкорпорация ждет соответствующего письменного обращения от S7, чтобы приступить к обсуждению деталей соглашения.

Инициатива S7 по развитию частно-государственного партнерства в космосе соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем, — отметили в «Роскосмосе».

Идея передачи российского сегмента станции в концессию прозвучала в интервью гендиректора «S7 космические транспортные системы» Сергея Сопова, которое он дал 13 февраля «Известиям».

Компания готова взять российскую часть станции в концессию в 2022 году. Осенью 2017 года группа компаний S7 и «Роскосмос» вели переговоры о сотрудничестве по пилотируемой тематике. По итогам был подписан меморандум о сотрудничестве, в том числе при создании многофункционального орбитального комплекса, впоследствии получившего неофициальное название «орбитальный космодром». Его могут создать на базе российского сегмента МКС и использовать для сборки и заправки космических аппаратов.

Российская компания S7 Space («С7 Космические транспортные системы») владеет космодромом «Морской старт» (расположен в Тихом океане у берегов американского штата Калифорния) и занимается запусками с Байконура в рамках «Наземного старта».