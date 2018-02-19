На сургутском мосту через Обь в эти минуты десятки, если не сотни машин стоят в большой пробке, сообщают наши читатели. Причиной является массовый досмотр автомобилей сотрудниками правоохранительных органов. По словам наших источников, на мосту сегодня проходят полицейские учения. Автомобилистам стоит иметь это ввиду, если они планирую сегодня путешествовать за город.
На сургутском мосту через Обь образовалась гигантская пробка. Источники говорят о полицейских учениях
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Сегодня в 13:54, просмотров: 161, комментариев: 0
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