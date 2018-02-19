​ИГ взяло на себя ответственность за расстрел прихожан церкви в Дагестане

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за расстрел прихожан православной церкви в дагестанском Кизляре, сообщают «Ведомости».

Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на отслеживающее заявления террористов агентство Amaq. Однако доказательств данного заявления представлено не было.

Напомним, что 18 февраля в дагестанском Кизляре во время празднования Масленицы произошла стрельба. Погибли пять женщин, еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями.